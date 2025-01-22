«Как и Дзюба, не верю в депрессию и психологов — разводка. Вряд ли Галактионов не справляется с этими обязанностями. Футбольные нюансы надо понимать изнутри». Овчинников о вакансии «

Лучший психолог — это главный тренер. Если он не может найти контакт с футболистами, то о чем вообще разговор. В «Локомотиве» проблема не в психологе. Они хотят просто раздуть штат. Мало верю, что Галактионов не справляется с обязанностями психолога. Ему психолог не нужен. Абсурд, что какой-то посторонний человек придет в команду и будет ее настраивать. Футбольные нюансы надо понимать изнутри. Те, кто со стороны, они вообще не в курсе. Это жуть!