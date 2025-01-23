Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анчелотти о 5:1 с «Зальцбургом»: «Реал» чувствовал себя немного неуверенно в начале, но исправил ситуацию. В качестве нашей атаки нет сомнений, мы пытаемся исправить все остальное"

Мадридский клуб одержал победу со счетом 5:1 в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Мы достигли своей цели — победить и постараться провести хорошую игру. В начале матча мы чувствовали себя немного неуверенно, но затем исправили ситуацию.

Очевидно, что нет никаких сомнений в качестве нашей атаки. Мы пытаемся исправить все остальное. Потому что эффективность нашей атаки невероятна. Нам приходится исправлять и другие вещи. Иногда у нас все получается хорошо, а иногда — хуже. Но мы находимся на правильном пути".

О пропущенном голе.

«Я не зол из-за гола. Мы хорошо сыграли в защите. Рюдигер сегодня был очень хорош, Алаба вернулся, Асенсио в порядке. [Пропущенные голы] — это коллективная проблема. Это ключевой момент в этом сезоне. Если у нас будет коллективная самоотдача, мы добьемся успеха и сможем воспользоваться преимуществами, которые нам дает наша атака».

О замене Беллингема.

«У него были проблемы со спиной, но ничего особенного. У меня был шанс заменить на несколько минут кого-то из игроков, и заменил Беллингема и Мбаппе, чтобы они были более свежими».

Об уровне соперника на следующем этапе турнира.

«Никогда не знаешь наверняка. Ясно только одно. Мы должны выиграть последнюю игру, и в этом нет ничего нового для этого клуба», — сказал Анчелотти.