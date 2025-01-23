Анчелотти о 5:1 с «Зальцбургом»: «Реал» чувствовал себя немного неуверенно в начале, но исправил ситуацию. В качестве нашей атаки нет сомнений, мы пытаемся исправить все остальное"

«Я не зол из-за гола. Мы хорошо сыграли в защите. Рюдигер сегодня был очень хорош, Алаба вернулся, Асенсио в порядке. [Пропущенные голы] — это коллективная проблема. Это ключевой момент в этом сезоне. Если у нас будет коллективная самоотдача, мы добьемся успеха и сможем воспользоваться преимуществами, которые нам дает наша атака».