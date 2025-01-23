Анчелотти о 5:1 с «Зальцбургом»: «Реал» чувствовал себя немного неуверенно в начале, но исправил ситуацию. В качестве нашей атаки нет сомнений, мы пытаемся исправить все остальное"

"Мы достигли своей цели — победить и постараться провести хорошую игру. В начале матча мы чувствовали себя немного неуверенно, но затем исправили ситуацию.
Очевидно, что нет никаких сомнений в качестве нашей атаки. Мы пытаемся исправить все остальное. Потому что эффективность нашей атаки невероятна. Нам приходится исправлять и другие вещи. Иногда у нас все получается хорошо, а иногда — хуже. Но мы находимся на правильном пути".
О пропущенном голе.
«Я не зол из-за гола. Мы хорошо сыграли в защите. Рюдигер сегодня был очень хорош, Алаба вернулся, Асенсио в порядке. [Пропущенные голы] — это коллективная проблема. Это ключевой момент в этом сезоне. Если у нас будет коллективная самоотдача, мы добьемся успеха и сможем воспользоваться преимуществами, которые нам дает наша атака».
О замене Беллингема.
«У него были проблемы со спиной, но ничего особенного. У меня был шанс заменить на несколько минут кого-то из игроков, и заменил Беллингема и Мбаппе, чтобы они были более свежими».
Об уровне соперника на следующем этапе турнира.
«Никогда не знаешь наверняка. Ясно только одно. Мы должны выиграть последнюю игру, и в этом нет ничего нового для этого клуба», — сказал Анчелотти.