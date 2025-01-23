Для Бразилии здорово иметь такого уверенного в себе игрока, особенно на чемпионате мира. Если Бразилия сделает ставку на него, на Вини, который всегда хорошо играет, на Неймара, который может вернуться в хорошей форме, и на Родриго, у нее будет очень сильная атака«, — сказал Betfair чемпион мира и обладатель “Золотого мяча”.
Ривалдо: «Рафинья выглядит лидером сборной Бразилии. Если сделать ставку на него, Винисиуса, Неймара и Родриго, атака будет очень сильной»
«Рафинья выглядит как потенциальный лидер сборной Бразилии. Он уже капитан в “Барселоне”, важный игрок в команде, играет очень хорошо. А его характер очень поможет ему в сборной.