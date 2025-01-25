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Дембеле в «Барселону» — худший дорогостоящий трансфер в истории по версии Goal, Азар в «Реал» — 2-й, Коутиньо в «Барсу» — 3-й, Антони в «МЮ»&nbs

Переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» в 2017 году за 105 млн евро возглавил рейтинг из 19 худших сделок.

Источник: Спортс"

Полный список выглядит следующим образом:

19. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» за 80 млн евро);

18. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» — 69,5 млн евро);

17. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ» — 222 млн евро);

16. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» — 80 млн евро);

15. Харри Магуайр (из «Лестера» в «МЮ» — 80 млн фунтов);

14. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «МЮ» — 75 млн фунтов);

13. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» — 60 млн фунтов);

12. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» — 120 млн евро);

11. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» — 100 млн фунтов);

10. Рандаль Коло-Муани (из Айнтрахта«в “ПСЖ” — 80 млн евро);

9. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» — 79 млн фунтов);

8. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» — 126 млн евро);

7. Поль Погба (из «Ювентуса» в «МЮ» — 105 млн евро);

6. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» — 97,5 млн фунтов);

5. Антони (из «Аякса» в «МЮ» — 100 млн евро);

4. Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» — 90 млн евро);

3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» — 120 млн евро);

2. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» — 100 млн евро);

1. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» — 105 млн евро).