Дембеле в «Барселону» — худший дорогостоящий трансфер в истории по версии Goal, Азар в «Реал» — 2-й, Коутиньо в «Барсу» — 3-й, Антони в «МЮ»&nbs

Полный список выглядит следующим образом:
19. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» за 80 млн евро);
18. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» — 69,5 млн евро);
17. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ» — 222 млн евро);
16. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» — 80 млн евро);
15. Харри Магуайр (из «Лестера» в «МЮ» — 80 млн фунтов);
14. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «МЮ» — 75 млн фунтов);
13. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» — 60 млн фунтов);
12. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» — 120 млн евро);
11. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» — 100 млн фунтов);
10. Рандаль Коло-Муани (из Айнтрахта«в “ПСЖ” — 80 млн евро);
9. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» — 79 млн фунтов);
8. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» — 126 млн евро);
7. Поль Погба (из «Ювентуса» в «МЮ» — 105 млн евро);
6. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» — 97,5 млн фунтов);
5. Антони (из «Аякса» в «МЮ» — 100 млн евро);
4. Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» — 90 млн евро);
3. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» — 120 млн евро);
2. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» — 100 млн евро);
1. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» — 105 млн евро).