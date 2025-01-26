Бителло вернулся в «Динамо». Бразилец прилетел на сбор в Катар (Mash)

Важным аргументом в вопросе о возвращении игрока стало письмо, в котором бело-голубые уведомили бразильские клубы о недопустимости ведения переговоров с игроком.
Напомним, ранее Бителло не приехал в расположение московского клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с «Динамо». Сообщалось, что его оштрафуют на месячную зарплату.
Бителло не возвращается в Россию — «Динамо» грозит штрафом игроку и запрещает бразильским клубам общаться с ним.
Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе.