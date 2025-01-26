Уаттара набрал 18 очков за хет-трик «Ноттингему». Полузащитника «Борнмута» выбрали 13 фэнтези-менеджеров

Во 2-м тайме Данго Уаттара забил 3 мяча за 32 минуты. Всего за матч у полузащитника «Борнмута» 18 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +15 за голы, +1 за сухой матч). Его выбрали только 11 человек (0,08%).