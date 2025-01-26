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Игорь Акинфеев: «Переоцененный — Смолов, бунтарь — Кокорин, тусовщик — Дзюба, ленивый — Самедов, талант — Аршавин»

"Скромный — Александр Головин, ленивый — Александр Самедов, ответственный — Алексей Березуцкий, бунтарь — Александр Кокорин, недооцененный — Юрий Жирков, транжира — Дмитрий Сычев, тусовщик — Артем Дзюба, талант — Андрей Аршавин, переоцененный — Федор Смолов (он поймет, мы с ним хорошо общаемся).

Тренер — Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева«, — сказал голкипер ЦСКА в “Шоу Воли”.