Тренер — Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева«, — сказал голкипер ЦСКА в “Шоу Воли”.
Игорь Акинфеев: «Переоцененный — Смолов, бунтарь — Кокорин, тусовщик — Дзюба, ленивый — Самедов, талант — Аршавин»
"Скромный — Александр Головин, ленивый — Александр Самедов, ответственный — Алексей Березуцкий, бунтарь — Александр Кокорин, недооцененный — Юрий Жирков, транжира — Дмитрий Сычев, тусовщик — Артем Дзюба, талант — Андрей Аршавин, переоцененный — Федор Смолов (он поймет, мы с ним хорошо общаемся).