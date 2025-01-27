Новая аренда россиянина в Европе, будущая замена Нойера в «Баварии». Трансферы и слухи дня

В текущем сезоне Жоан провёл 26 матчей, стал автором семи голов и трёх голевых пасов. Он уже 18 раз сыграл за бельгийскую сборную. Сам Бакайоко, комментируя не так давно своё будущее, заявил, что не пойдёт в клуб-середняк даже из АПЛ: «Обо мне говорят очень много, но я к этому уже привык. Когда будет что-то конкретное, я сам сообщу об этом. Хочу бороться за чемпионство, играть в Лиге чемпионов и иметь возможность расти в новой команде. Середняк АПЛ? На это я не согласен».