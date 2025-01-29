Официально: «Анжи» будет выступать в третьем дивизионе после возрождения

Как сообщает пресс-служба клуба, «Анжи» будет выступать в третьем дивизионе России.
«С радостью сообщаем, что ФК “Анжи” возвращается в большой футбол! “Анжи” будет выступать в третьем дивизионе России. Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни.
Возвращение «Анжи» — это не просто спортивное событие, это возвращение большой семьи, которая всегда была вместе, несмотря на все трудности", — говорится в сообщении команды в соцсетях.
Клуб «Анжи» существовал в 1991—2022 годах, после чего не сумел получил лицензию и был лишен профессионального статуса. В сентябре 2024 года клуб объявил о своем возрождении.