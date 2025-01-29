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Официально: «Анжи» будет выступать в третьем дивизионе после возрождения

Махачкалинский «Анжи» объявил о возобновлении выступлений на профессиональном уровне.

Источник: fc-anji.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, «Анжи» будет выступать в третьем дивизионе России.

«С радостью сообщаем, что ФК “Анжи” возвращается в большой футбол! “Анжи” будет выступать в третьем дивизионе России. Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни.

Возвращение «Анжи» — это не просто спортивное событие, это возвращение большой семьи, которая всегда была вместе, несмотря на все трудности", — говорится в сообщении команды в соцсетях.

Клуб «Анжи» существовал в 1991—2022 годах, после чего не сумел получил лицензию и был лишен профессионального статуса. В сентябре 2024 года клуб объявил о своем возрождении.

Анжи