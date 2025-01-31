Александр Мостовой: «Не Роналду, а Месси — лучший футболист в истории. Лионель — игрок от бога, такому нельзя научиться. Криштиану — феноменальный спортсмен»

"Я считаю, что не Криштиану Роналду, а Лионель Месси — лучший футболист в истории. Для меня Месси всегда был, есть и будет лучшим. Я всегда говорил об этом. И 20 лет назад, и 15 лет назад, и 10 лет назад. И сейчас тоже остаюсь при своем мнением.
Мне Лионель ближе. Он — игрок от бога. Такой игре нельзя научиться. Да, Криштиану — феноменальный спортсмен и первым в истории футбола, одержал 700 побед на клубном уровне, но в этом противостоянии я всегда буду на стороне аргентинца, а не португальца«, — сказал бывший полузащитник “Сельты”.