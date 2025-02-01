Ребров о разрыве ахилла у Селихова: «Услышал звук, будто камнем в стенку бросили. Селя не кричал, просто лег на газон, сказал что-то в духе: “Ой, ###”. Встать не может — голеностоп висит

У меня есть объяснение. Вы же знаете шутку, что тренируется тот, кто не умеет играть? Вот это про Селихова. Он невероятно одарен, у человека предназначение играть в воротах. Бывает, футболист придет после травмы или отпуска — и ему три недели надо, чтобы в себя прийти.