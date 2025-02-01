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Пьеротти набрал 13 очков за дубль «Парме». Полузащитника «Лечче» выбрали 2 человека

Во 2-м тайме Сантьяго Пьеротти забил 2 гола за 30 минут. За игру у него 13 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе«» (+3 за полный матч, +10 за голы). Полузащитника «Лечче» выбрали всего 2 человека (0,02%).

Во 2-м тайме Сантьяго Пьеротти забил 2 гола за 30 минут. За игру у него 13 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе«» (+3 за полный матч, +10 за голы). Полузащитника «Лечче» выбрали всего 2 человека (0,02%). В 4 последних матчах чемпионата у него 3+1.

Нападающий «Лечче» Никола Крстович забил в 1-м тайме и отдал 2 ассиста во 2-м. За игру у него также 13 очков (+3 за полный матч, +4 за гол, +6 за ассисты). Его выбрали 63 игрока (0,96%). В 4 последних матчах Серии А у Крстовича 3 гола и 2 ассиста.

? Моя команда в Серии А.