Пьеротти набрал 13 очков за дубль «Парме». Полузащитника «Лечче» выбрали 2 человека

Нападающий «Лечче» Никола Крстович забил в 1-м тайме и отдал 2 ассиста во 2-м. За игру у него также 13 очков (+3 за полный матч, +4 за гол, +6 за ассисты). Его выбрали 63 игрока (0,96%). В 4 последних матчах Серии А у Крстовича 3 гола и 2 ассиста.