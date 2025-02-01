Тренер «Эспаньола» о критиках Анчелотти: «Когда я иду к хирургу, то не говорю ему, как оперировать. Карло критикуют люди, для которых обувная коробка — самая похожая на мяч вещь из тех,

"Его карьера игрока и тренера говорит сама за себя. Футбол достиг той точки, в которой его обсуждают все.
Когда я иду к хирургу, то не говорю ему, как надо оперировать. Потому что я не разбираюсь в этом. Карло критикуют люди, для которых обувная коробка — самая похожая на мяч вещь из тех, что они видели. Но они как будто бы все знают о футболе. А уважения, даже если ты тысячу раз выиграл Лигу чемпионов, кажется, не существует.
Для меня Анчелотти — это настоящий джентльмен, пример для всех тренеров с точки зрения поведения и отношения к сопернику. Надеюсь, однажды я смогу повторить хотя бы малую часть его достижений", — сказал Гонсалес.