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ТВ «Реала» о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Вот с чем приходится сталкиваться в грязной лиге Негрейры. Глава RFEF должен немедленно покинуть свой пост»

Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.
Источник: Спортс"

«Такая агрессивная игра могла бы сломать футболиста, это прискорбно. Вот с чем приходится сталкиваться “Реалу” в грязной лиге Негрейры.

Если бы произошла обратная ситуация, ей были бы посвящены все заголовки и все статьи в прессе. [Президент RFEF] Рафаэль Лусан, только что занявший свой пост, должен немедленно его покинуть.

Он знает, что происходит, и дал полную власть Луису Медине Канталехо, прямому наследнику Негрейры", — прозвучало в эфире клубного канала.

Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка — и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время».