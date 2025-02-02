В УЕФА заявили, что переговоры о возвращении России на турниры продолжатся в 2025 году

Россия в 2023 и 2024 годах провела турниры развития УЕФА, соревнования среди команд до 15 лет прошли в Волгограде. Лакович отметил, что это значит в отношениях УЕФА и РФС. «Юношеские сборные России среди игроков до 15 лет имеют возможность принимать участие в турнирах развития УЕФА. Это проект, за которым мы следим. Для нас все это хорошо проводится, — отметил Лакович. — Это отличная возможность для российских юношеских команд, девочек и мальчиков, продолжать играть в футбол, встречаться с друзьями из Европы. Как я и говорил, отношения между УЕФА и РФС, президентом и генеральным секретарем РФС Александром Дюковым и Максимом Митрофановым соответственно и президентом УЕФА Александером Чеферином на топ-уровне. Мы обсуждаем, встречаемся, отношения между нами не изменились».