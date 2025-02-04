Роналду про 1000 голов в карьере: «Я лучший бомбардир в истории. Забью 920 или 930 голов… Я много забиваю, но люди этого не ценят, просто говорят: “Ему нужно еще 85”

«Людей беспокоит цифра в 1000 голов. Я забиваю много голов, но люди не ценят мои голы. Они просто говорят: “Ему нужно еще 85”. Мне это не нравится. Не нравится.
Все должно происходить естественно. Забью я 920 голов или 930 голов… Я лучший бомбардир в истории. Если я доберусь до 1000, это будет здорово.
Я не знаю, смогу ли я это сделать. Жить настоящим гораздо прекраснее, чем думать о долгосрочной перспективе.
Все указывает на то, что мне бы этого хотелось этого достичь, но я и не зациклен на этом.
Наступает момент, когда независимо от того, насколько хорошо или плохо ты справляешься, люди болтают и придумывают что-то", — сказал Криштиану Роналду.
Роналду забил 922-й и 923-й голы в карьере — у Криштиану дубль в матче с «Аль-Васлем».