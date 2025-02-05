У Дуэ результативные действия в 3 матчах «ПСЖ» подряд. Ассисты против «Штутгарта» и «Бреста», сейчас — победный гол «Ле-Ману» в Кубке Франции

Дуэ отметился результативным действием в третьем матче подряд: 29 января нападающий ассистировал Брэдли Барколя в Лиге чемпионов против «Штутгарта» (4:1), а 1 февраля помог забить Гонсалу Рамушу в матче с «Брестом» (5:2). Это 2-й гол Дезире в 2025-м: 15 января он забил «Эспали» в 1/16 финала Кубка Франции (4:2).