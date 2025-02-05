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У Дуэ результативные действия в 3 матчах «ПСЖ» подряд. Ассисты против «Штутгарта» и «Бреста», сейчас — победный гол «Ле-Ману» в Кубке Франции

Нападающий открыл счет на 25-й минуте после ошибки защитника соперника. На 68-й француз был заменен на Брэдли Барколя, позже забившего второй гол команды.

Дуэ отметился результативным действием в третьем матче подряд: 29 января нападающий ассистировал Брэдли Барколя в Лиге чемпионов против «Штутгарта» (4:1), а 1 февраля помог забить Гонсалу Рамушу в матче с «Брестом» (5:2). Это 2-й гол Дезире в 2025-м: 15 января он забил «Эспали» в 1/16 финала Кубка Франции (4:2).

19-летний нападающий провел 28 матчей в сезоне-2024/25, теперь на его счету 4 гола и 7 голевых передач. Спортс«» показал матч «ПСЖ» с «Ле-Маном» в ⅛ финала Кубка Франции в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментировали Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.