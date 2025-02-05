«ПСЖ» обыграл «Ле-Ман» в Кубке Франции (2:0) и вышел в ¼ финала. Сафонов и Хвича провели полные матчи

Парижский клуб выиграл 8-й матч в 2025-м, единственная потеря очков — 25 января против «Реймса» в 19-м туре Лиги 1 (1:1).
Еще в ¼ финала Кубка Франции вышли «Брест» и «Дюнкерк», остальные участники этой стадии определятся после матчей 5 и 6 февраля. Жеребьевка пройдет 6 февраля в 21:50 по московскому времени.
Следующий матч «ПСЖ» Сафонова проведет 7 февраля в чемпионате против «Монако» Александра Головина.
Полная запись матча «ПСЖ» с «Ле-Маном» с комментарием Вадима Лукомского.
Календарь Кубка Франции.