Защитник «Аль-Насра» Аль-Авджами в толстовке «Динамо» приехал на матч ЛЧ Азии. Москвичи подарят ему и Роналду футболки клуба: «Криштиану грустный — у него пока нет динамовского мерча»

Так совпало, что завтра в Абу‑Даби, где «Динамо» находится на сборах, будет бизнес‑завтрак РПЛ с участием одного из директоров из клуба «Аль‑Наср». Мы планируем передать ему в подарок футболки для игрока, который носит наш мерч, а также для Криштиану Роналду. Ведь на том же самом видео Роналду грустный — видимо, потому, что у него пока нет динамовского мерча«, — сообщили в пресс-службе “Динамо”.