Сергей Юран: «Сравнивать Роналду с Месси нельзя — это два великих игрока. Футболистов такого уровня мы не скоро еще увидим»

Нельзя сравнивать Роналду с Лионелем Месси. Как минимум по той причине, что они играют на разных позициях. В любом случае, португалец и аргентинец — это два великих игрока.
Я думаю, что не скоро еще мы увидим игру футболистов такого уровня. Сейчас таких нет«, — заявил бывший нападающий “Бенфики” и “Порту”.
Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона — я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».
Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста».