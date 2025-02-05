Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Юран: «Сравнивать Роналду с Месси нельзя — это два великих игрока. Футболистов такого уровня мы не скоро еще увидим»

"Я лично не знаком с Криштиану, потому что мы с ним играли в разное время в Португалии. Но конечно, это великий спортсмен и живая легенда португальского футбола.
Источник: Спортс"

Нельзя сравнивать Роналду с Лионелем Месси. Как минимум по той причине, что они играют на разных позициях. В любом случае, португалец и аргентинец — это два великих игрока.

Я думаю, что не скоро еще мы увидим игру футболистов такого уровня. Сейчас таких нет«, — заявил бывший нападающий “Бенфики” и “Порту”.

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона — я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса».

Роналду о Месси: «Мы 15 лет делили сцену при вручении наград и всегда хорошо ладили, однажды я переводил его на английский. Временами у нас было здоровое соперничество, как у Сенны и Проста».