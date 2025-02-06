«Я люблю “Сантос”. У меня нет слов, чтобы описать, что я почувствовал, снова выйдя на это поле. Мне нужны минуты, матчи. Я еще не на 100 процентов готов. Не ожидал, что так много буду бегать и обыгрывать соперников сегодня. Думаю, через четыре-пять игр буду чувствовать себя лучше», — сказал Неймар.
Неймар о 1-м матче за «Сантос» после возвращения: «Нет слов, чтобы описать чувство, когда я снова вышел на это поле. Я еще не на 100% готов, не ожидал, что так много буду бегать и обыгрыв
Бразилец вышел на замену на 46-й минуте матча лиги Паулиста против «Ботафого СП». На момент выхода Неймара «Сантос» вел в счете 1:0, но пропустил во втором тайме, и матч закончился вничью 1:1.