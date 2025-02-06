Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автор скульптуры Роналду в Нью-Йорке: «Криштиану — символ упорства, совершенства. Верю, что он выиграет ЧМ-2026, весь континент будет болеть за него»

5 февраля в честь 40-летия нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии на Таймс-сквер была установлена бронзовая скульптура Роналду высотой 3,6 метра, стоящая на грузовике, раскрашенная в зеленый, красный и золотой цвета.
Источник: Спортс"

5 февраля в честь 40-летия нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии на Таймс-сквер была установлена бронзовая скульптура Роналду высотой 3,6 метра, стоящая на грузовике, раскрашенная в зеленый, красный и золотой цвета. Автор статуи — скульптор Серджио Фурнари.

"Криштиану Роналду — больше, чем просто футболист. Он символ упорства, совершенства и всемирного единства, которые вдохновили меня на создание этого шедевра.

Я верю, что при правильной тренировке и психологической подготовке Роналду сможет выиграть ЧМ-2026. Весь континент будет ждать и болеть за тебя", — сказал итало-американский скульптор Фурнари.

Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.