Рафинья Диас: «Размер не имеет значения в футболе. Посмотрите на Месси, лучшего игрока мира»

"Мне сказали, что состав уже полон, что для других игроков места больше нет. Также мне сказали, что я слишком низкий и худой, что я не выдержу интенсивность матчей и тренировок.
Но все это меня мотивировало. Я хотел доказать свою состоятельность, показать, что способен стать профессионалом.
В футболе размер не имеет значения. Посмотрите на Лионеля Месси, которого я считаю лучшим в мире.
Главное — это талант и упорный труд. Я знал, чего хочу, и боролся за это«, — сказал вингер “Барселоны” в интервью France Football.