Уго Гатти о Роналду, считающем себя лучшим в истории: «Пеле был лучше Марадоны, Криштиану, Месси, Роналдиньо и Кройффа, вместе взятых»

Но заявления Роналду небезосновательны, потому что он везде был чемпионом, везде забивал, играл за крупнейшие клубы мира. Однако он не лучший в истории. [После Пеле] есть еще Кройфф, Марадона, Роналдиньо и Ди Стефано.