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Левандовски — первый игрок после Месси в сезоне-2019/20, забивший 19+ голов в первые 22 матча розыгрыша Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» открыл счет в матче 23-го тура с «Севильей» (1:1, первый тайм).

Источник: Спортс"

Этот гол стал 19-м для Левандовского в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Поляк стал первым игроком, забившим 19 и более голов в своих первых 22 играх сезона Ла Лиги после Лионеля Месси в сезоне-2019/20 (также 19 мячей).