Артига о словах Мирзова о том, что «Химки» стараются играть в тики‑таку: «Не всегда возможно в матчах РПЛ. Главное — команда растет каждый день и становится сильнее»

— Всегда хочу играть хорошо, побеждать. Но игровой стиль, который я прививаю команде, не всегда возможно показывать в матчах Премьер‑лиги. В России чуть сложнее играть в такой футбол. С «Женисом» с его низким блоком мы постарались играть в контроль мяча, большое количество передач, но в какой‑то момент нам не хватало скорости, чтобы реализовать задумки.