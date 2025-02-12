Анри о Мбаппе и Холанде: «Мы думали, что они заменят Месси и Роналду, это казалось несомненным. Но люди все еще сомневаются в них»

«Считаю. Может, они и не лучшие, но они в топе. Люди будут спорить. Одни назовут лучшим Мбаппе. Кто-то назовет Винисиуса. Кто-то скажет, что Ламин Ямаль близок к этому. Я просто говорю, что это [статус Мбаппе и Холанда как лучших игроков мира] не неоспоримый факт. А нам казалось, что в этом не будет сомнений», — добавил французский экс-футболист.