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Маскерано о Месси в «Интер Майами»: «Лучший игрок в истории футбола. Сейчас он очень спокоен, расслаблен и счастлив»

"Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Так что вокруг него всегда много всего. Но я вижу его очень спокойным, расслабленным и счастливым.

Источник: Спортс"

И я думаю, что наша цель — попытаться дать команде ресурсы для очень хорошего сезона«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.

Клуб МЛС с Лионелем Месси в составе начнет новый сезоне 22 февраля.