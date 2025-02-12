Маскерано о Месси в «Интер Майами»: «Лучший игрок в истории футбола. Сейчас он очень спокоен, расслаблен и счастлив»

И я думаю, что наша цель — попытаться дать команде ресурсы для очень хорошего сезона«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.
Клуб МЛС с Лионелем Месси в составе начнет новый сезоне 22 февраля.
"Он лучший игрок в истории этого вида спорта. Так что вокруг него всегда много всего. Но я вижу его очень спокойным, расслабленным и счастливым.
И я думаю, что наша цель — попытаться дать команде ресурсы для очень хорошего сезона«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.
Клуб МЛС с Лионелем Месси в составе начнет новый сезоне 22 февраля.