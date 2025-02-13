Воспитанник «Анжи» охарактеризовал Самуэля Это’О

«Один раз к нам на тренировку приехал Это’о. Еще приезжали Виллиан и Диарра. Мы смотрели на них с интересом. Сложно описать, что мы тогда испытывали. Еще неделю назад мы видели их по телевизору, а теперь они вдруг играли вместе с нами. Какое впечатление произвел Это’о? Простой и открытый человек. Отвечал на все наши вопросы», — приводит слова Магомедова Metaratings.