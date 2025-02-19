Судья Монтеро о мурале Месси: «Дом не мой, у меня нет там офиса. Это штаб-квартира компании партнера, это нормально. Мне нечего скрывать»

"Я не живу в нем, и у меня нет там офиса. Это налоговая штаб-квартира другой компании, доля в которой принадлежит партнеру. В этом нет ничего странного. Мне нечего скрывать, все прояснилось, и появятся новости о том, что все объяснимо.