Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неймар, Депай и Тиаго Силва выступили против искусственного газона на стадионах Бразилии: «Тревожно видеть, в каком направлении развивается бразильский футбол. Решение — сделать хорошие поля»

Трое футболистов, сейчас выступающих в чемпионате Бразилии, вошли в число игроков, протестующих против использования искусственного газона вместо натуральной травы на матчах лиги.
Источник: Спортс"

Во вторник все они поучаствовали в кампании в соцсетях, выпустив одно и то же сообщение. В нем были высказаны опасения по поводу повышенного риска травматизма игроков на искусственных покрытиях.

Некоторые клубы высших дивизионов Бразилии используют искусственный газон, чтобы обеспечить многоцелевое использование стадионов и свести к минимуму повреждение игровых покрытий. Среде них — действующие чемпионы Бразилии «Ботафого», «Палмейрас» и «Атлетико Паранаэнсе». Как сообщает ESPN, некоторые возрастные или восстанавливающиеся после травм игроки, включая Неймара, бойкотировали выездные матчи против этих команд.

"Тревожно видеть, в каком направлении развивается бразильский футбол. Учитывая масштабы и представительство нашего вида спорта, подобные дискуссии не должны даже существовать. В самых уважаемых лигах мира к игроком прислушиваются и инвестируют в обеспечение качества поля на стадионах.

Решение проблемы плохого поля — сделать хорошее поле, вот и все. Футбол — это про естественное, а не искусственное.

Если Бразилия действительно хочет стать главным героем мирового футбольного рынка, первой мерой должно быть требование качественных полей, на которых спортсмены играют и тренируют.

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ГАЗОНЕ!" — говорится в совместном заявлении футболистов.

Напомним, Неймар зимой вернулся в «Сантос», Мемфис Депай играет за «Коринтианс», а Тиаго Силва — за «Флуминенсе».