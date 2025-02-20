Непомнящий: возрождение «Томи» — хорошее событие. С нетерпением жду, когда это случится

Что касается задачи за 2,5 года дойти до Первой лиги, дело больше не в финансах, а в регламенте, который требует большего времени. Хотя «Томь» нашла варианты и где-то им идут на встречу — это непростой путь. Помимо больших денег, должен совпасть кодекс, по которому они необходимо пройти«, — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.