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«Аль-Наср» проиграл впервые за 2,5 месяца, Роналду не забивает 2 матча подряд. Клуб идет четвертым в саудовской лиге

Команда, за которую выступает Криштиану Роналду, сегодня уступила «Аль-Иттифаку» (2:3) в рамках саудовской лиги.
Источник: Спортс"

До этого последнее поражение было 6 декабря 2024 года — от «Аль-Иттихада» (1:2). С тех пор и до сегодняшнего дня была 9-матчевая серия без поражений — 7 побед и 2 ничьих.

Стоит также отметить, что Криштиану Роналду не забивает в двух матчах подряд. До этого была серия из пяти игр с голами.

«Аль-Наср» занимает 4-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 44 очка за 21 игру. «Аль-Кадисия» идет третьей с 47 баллами. Завтра состоится матч лидеров чемпионата — идущий первым «Аль-Иттихад» (52 очка в 20 матчах) примет «Аль-Хилаль» (48 очков в 20 играх).