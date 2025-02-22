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Гол Бруну со штрафного «Эвертону» на 72-й стал первым ударом в створ для «МЮ». Игроки «Юнайтед» не забивали со штрафных в АПЛ после Роналду почти 3 года

Португальский хавбек на 72-й минуте реализовал попытку, пробив из-за штрафной, из района полукруга. Он обвел стенку, а Джордан Пикфорд даже не попытался совершить сэйв.
Источник: Спортс"

Удар Бруну стал первым в створ для «МЮ» в матче 26-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2, второй тайм).

Как сообщает Squawka, Фернандеш стал первым футболистом «Юнайтед», забившим прямым ударом со штрафного в матче АПЛ с апреля 2022 года — тогда Криштиану Роналду отличился со стандарта в игре с «Норвичем».

В активе Бруну 11 (6+5) голевых действий в 11 матчах АПЛ против «Эвертона» — это его лучший результат.

Подробная статистика выступлений Бруну, у которого 6 голов и 6 ассистов в 25 матчах сезона АПЛ, доступна здесь.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.