Гол Бруну со штрафного «Эвертону» на 72-й стал первым ударом в створ для «МЮ». Игроки «Юнайтед» не забивали со штрафных в АПЛ после Роналду почти 3 года

Удар Бруну стал первым в створ для «МЮ» в матче 26-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2, второй тайм).
Как сообщает Squawka, Фернандеш стал первым футболистом «Юнайтед», забившим прямым ударом со штрафного в матче АПЛ с апреля 2022 года — тогда Криштиану Роналду отличился со стандарта в игре с «Норвичем».
В активе Бруну 11 (6+5) голевых действий в 11 матчах АПЛ против «Эвертона» — это его лучший результат.
Подробная статистика выступлений Бруну, у которого 6 голов и 6 ассистов в 25 матчах сезона АПЛ, доступна здесь.
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