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Переход Неймара в «Барселону» возможен, они общаются. Форварда мотивируют ЧМ-2026 и игра на обновленном «Камп Ноу»

Журналист The Athletic Дэвид Орнстайн сообщает, что «блауграна» и представители форварда «Сантоса» обсуждают возможное возвращение бразильца. Никаких решений пока не принято, но такой трансфер действительно возможен.

Источник: Спортс"

Отмечается, что Неймара мотивирует возможность подготовиться к ЧМ-2026 и сыграть за каталонскую команду на реконструированном «Камп Ноу».

Нападающий покинул «Барселону» в 2017 году. Его статистику можно изучить здесь.