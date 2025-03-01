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Футболисты «Ариса» обыграли АПОЭЛ в матче чемпионата Кипра

Гол Кокорина помог «Арису» обыграть АПОЭЛ в матче чемпионата Кипра по футболу.

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Арис», за который выступает российский футболист Александр Кокорин, обыграл дома АПОЭЛ в матче 25-го тура чемпионата Кипра.

Встреча прошла в Лимасоле в воскресенье и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Джейден Монтнор (42-я минута), Лео Бенгтссон (87) и Кокорин (90+4).

Кокорин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

«Арис» набрал 58 очков и идет на втором месте в таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Пафоса» на 3 балла. АПОЭЛ с 40 очками располагается на пятой позиции.

Арис Л
АПОЭЛ