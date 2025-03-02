Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Талиска об «Аль-Насре» Роналду: «Вы знаете, где ошибка, просто боитесь об этом сказать, лол. С Дураном хотят сделать то же, что и со мной, чтобы это принесло пользу другим»

Бывший игрок «Аль-Насра», выступающий за «Фенербахче», пришел в комментарии к фанатскому аккаунту в X, где раскритиковали игру новичка клуба Джона Дурана.
Источник: Спортс"

"Он отличный игрок и многое сделает для этого клуба.

Проблема в том, что вы всегда ищете виновного в поражениях, но не видите, где кроется настоящая ошибка. Хватит вести себя так все время. Вы знаете, где кроется ошибка, вы просто боитесь об этом сказать, лол.

Кроме того, вы хотите сделать с Дураном то, что сделали со мной, чтобы это принесло пользу другим", — написал Талиска в комментариях.

Бразилец не указал, что считает проблемой в «Аль-Насре», который тренирует Стефано Пиоли и где выступает Криштиану Роналду.