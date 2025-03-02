Талиска об «Аль-Насре» Роналду: «Вы знаете, где ошибка, просто боитесь об этом сказать, лол. С Дураном хотят сделать то же, что и со мной, чтобы это принесло пользу другим»

"Он отличный игрок и многое сделает для этого клуба.
Проблема в том, что вы всегда ищете виновного в поражениях, но не видите, где кроется настоящая ошибка. Хватит вести себя так все время. Вы знаете, где кроется ошибка, вы просто боитесь об этом сказать, лол.
Кроме того, вы хотите сделать с Дураном то, что сделали со мной, чтобы это принесло пользу другим", — написал Талиска в комментариях.
Бразилец не указал, что считает проблемой в «Аль-Насре», который тренирует Стефано Пиоли и где выступает Криштиану Роналду.