Агент Дзюбы о рекорде по голам: «Освещения и инфошума вокруг этого должно быть больше — чтобы генерировать интерес к нашему футболу»

Если мы говорим конкретно про рекорд, тут в любом случае важно его побить. Догнать Александра Кержакова — это, как сказал сам Артем после матча, «дорогого стоит». Поэтому в этом плане удовлетворение наступит после того, как рекорд будет побит. Надеюсь, это произойдет в ближайшем матче, Артем забьет 234-й гол, и тогда из больших рекордов останется «гол+пас». По одной из версий, если не ошибаюсь, сейчас 4 очка осталось до Лоськова, чтобы побить его.