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Фигу будет судиться с экс-порноактрисой Бавель. Девушка заявила, что Луиш флиртовал с ней, когда она была на мероприятии с Касильясом

Ранее бывшая порноактриса Клаудия Бавель в интервью каналу Telecinco рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала» Икером Касильясом. Девушка назвала Икера «скупым и вовсе не щедрым», а также заявила, что на поле он лучше, чем в постели.

Источник: Спортс"

Ранее бывшая порноактриса Клаудия Бавель в интервью каналу Telecinco рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала» Икером Касильясом. Девушка назвала Икера «скупым и вовсе не щедрым», а также заявила, что на поле он лучше, чем в постели.

Касильяс ответил: «Не все средства хороши ради незаслуженной славы за мой счет — человека, чья известность основана на годах упорной работы». В ответ Бавель заявила: «Оставляю за собой право защищать мою порядочность и репутацию от дезинформации и нападок. Я говорила правду и не хотела навредить или извлечь выгоду».

Бавель снова выступила в эфире Telecinco, где рассказала о контактах с другими футболистами. По ее словам, на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Разговор якобы происходил на глазах экс-голкипера.

Фигу, который более 20 лет состоит в отношениях со шведской моделью Хелен Сведин, опроверг слова Бавель.

"Что это за чушь? Им следует прополоскать рты, прежде чем упоминать меня.

Я подам в суд в ответ на эту клеветническую информацию", — написал португалец в X.