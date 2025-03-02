Фигу будет судиться с экс-порноактрисой Бавель. Девушка заявила, что Луиш флиртовал с ней, когда она была на мероприятии с Касильясом

Бавель снова выступила в эфире Telecinco, где рассказала о контактах с другими футболистами. По ее словам, на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Разговор якобы происходил на глазах экс-голкипера.