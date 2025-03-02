«Хьюстон» извинился перед фанатами за то, что Месси не сыграет против клуба. Бесплатные билеты на один из матчей пообещали тем, кто придет на игру с «Майами»

СМИ ранее сообщили, что аргентинский нападающий не примет участия в игре. При этом в отчете «Интер Майами» о состоянии игроков имя Месси не фигурировало в связи с травмами или другими факторами, влияющими на участие в матчах.
"Недавно опубликованный отчет о состоянии игроков перед матчем не включал нападающего Лионеля Месси, но, как сообщается, он не поехал в Хьюстон.
К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника.
Мы хотели бы продемонстрировать нашу признательность болельщикам. Те из них, кто посетят матч, могут получить бесплатный билет на будущий матч «Хьюстон Динамо» в этом сезоне", — говорится в заявлении клуба.
По информации Miami Herald, Месси не травмирован. Скорее всего, главный тренер Хавьер Маскерано предоставил ему отдых в связи с плотным графиком «Интер Майами».