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«Милан» уступил «Лацио» впервые за 5 матчей — Педро забил на 98-й с пенальти

«Милан» дома уступил «Лацио» (1:2) в 27-м туре Серии А, играя в меньшинстве после удаления защитника Страхини Павловича на 67-й минуте. Победный гол на 98-й с пенальти забил Педро.

Источник: Спортс"

В последний раз до этого дня римляне побеждали «россонери» два года назад — 4:0 на своем поле в январе 2023 года.

С тех пор у миланцев были три сухие победы, еще один матч завершился вничью.