Аморим о словах Руни про «наивность» цели выиграть АПЛ: «Наивно — это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне. Возможно, это случится без меня, но такова цель клуба и руководства»

Я понимаю, что сейчас такой момент, когда все обо всем знают. Я тоже был ТВ-экспертом, когда завершил карьеру. Я знаю, что [быть экспертом сейчас] — это очень легко.
Наша цель — выиграть АПЛ. Возможно, не со мной во главе. Но это цель клуба, руководства — выиграть АПЛ, как мы это делали в прошлом, добиваясь всех тех великих побед со всеми легендами клуба. Мы хотим быть лучше, и сейчас мы в тяжелой ситуации.
Я не наивен, и поэтому я, 40-летний тренер, работаю в «Манчестер Юнайтед», — заявил португалец.