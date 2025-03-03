Аморим о словах Руни про «наивность» цели выиграть АПЛ: «Наивно — это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне. Возможно, это случится без меня, но такова цель клуба и руководства»

Наша цель — выиграть АПЛ. Возможно, не со мной во главе. Но это цель клуба, руководства — выиграть АПЛ, как мы это делали в прошлом, добиваясь всех тех великих побед со всеми легендами клуба. Мы хотим быть лучше, и сейчас мы в тяжелой ситуации.