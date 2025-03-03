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Аморим о словах Руни про «наивность» цели выиграть АПЛ: «Наивно — это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне. Возможно, это случится без меня, но такова цель клуба и руководства»

"Такова цель. Наивно — это думать, что мы ее достигнем в этом сезоне или станем главным претендентом в следующем.

Источник: Спортс"

Я понимаю, что сейчас такой момент, когда все обо всем знают. Я тоже был ТВ-экспертом, когда завершил карьеру. Я знаю, что [быть экспертом сейчас] — это очень легко.

Наша цель — выиграть АПЛ. Возможно, не со мной во главе. Но это цель клуба, руководства — выиграть АПЛ, как мы это делали в прошлом, добиваясь всех тех великих побед со всеми легендами клуба. Мы хотим быть лучше, и сейчас мы в тяжелой ситуации.

Я не наивен, и поэтому я, 40-летний тренер, работаю в «Манчестер Юнайтед», — заявил португалец.