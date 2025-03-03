Ди Канио о «Милане» и Консейсау: «Свободное падение. Трудно поверить, что оно не продолжится»

Это видно по отношениям [с игроками], которые ухудшились, по выбору футболистов, по новым игрокам. Феликс не попал в старт, но тренер выпустил Жоау на поле [вместо Юнуса Мусы в первом тайме], как только он смог это сделать, но он создает проблемы для остальных.