Боярский о 19-м туре: «Спартак» смотрелся интереснее «Зенита», его текущая форма недостаточная, чтобы бороться за 1-е место. Но я надеюсь на Энрике"

Ситуация в таблице интересная — все набирают очки. «Краснодар» и «Спартак» — серьезные соперники. «Зенит» должен был забрать очки в игре против ЦСКА. В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма «Зенита» недостаточная, чтобы бороться за первое место«, — сказал народный артист России, болельщик “Зенита”.