Защитник «Милана» Габбия после 3 поражений: «Проигрываем борьбу за мяч из-за неверного выбора позиции и неготовности. Постараемся исправить недочеты»

"Атмосфера в раздевалке, конечно, плохая. Об этом даже тяжело говорить, обстановка оставляет желать лучшего, и ответ трудно найти. Есть горечь, но мы должны постараться перезагрузиться. Это может прозвучать как клише, но мы должны сделать так, чтобы завершить сезон иначе. У нас нет результата, нужно постараться сохранить сплоченность и с честью завершить чемпионат.