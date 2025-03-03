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Защитник «Милана» Габбия после 3 поражений: «Проигрываем борьбу за мяч из-за неверного выбора позиции и неготовности. Постараемся исправить недочеты»

В воскресенье «россонери» уступили «Лацио» (1:2) в Серии А.

Источник: Спортс"

"Атмосфера в раздевалке, конечно, плохая. Об этом даже тяжело говорить, обстановка оставляет желать лучшего, и ответ трудно найти. Есть горечь, но мы должны постараться перезагрузиться. Это может прозвучать как клише, но мы должны сделать так, чтобы завершить сезон иначе. У нас нет результата, нужно постараться сохранить сплоченность и с честью завершить чемпионат.

Если мы исправим результаты, атмосфера на «Сан-Сиро» будет другой. Мы сами попали в эту ситуацию и должны постараться выйти из нее. Мы проигрываем борьбу за мяч из-за неверного выбора позиции и неготовности. Понимаю, что это может показаться банальным, но наша цель — постараться исправить недочеты«, — сказал защитник “Милана”.