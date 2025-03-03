У Альбы полный кредит доверия, заявил директор «Ростова»: «Мы одна команда: тренерский штаб, игроки и руководство»

— Мне кажется, что у нас заигрывается одно из самых больших количеств молодых игроков. Конечно, к ним есть доверие. И именно это одна из причин, почему Альба стал главным тренером — чтобы эта тенденция продолжалась и дальше, — сказал спортивный директор «Ростова».