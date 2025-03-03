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У Альбы полный кредит доверия, заявил директор «Ростова»: «Мы одна команда: тренерский штаб, игроки и руководство»

В первом матче под руководством испанца дончане сыграли 1:1 с «Динамо» в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Какой кредит доверия у нового тренера Альбы?

— Полный. Мы одна команда: тренерский штаб, игроки и руководство.

— Назначить Альбу было рекомендацией Карпина?

— Мы обсуждали с ним это назначение, но решение, конечно, было за руководством клуба.

— Как вам игра Шанталия, который сегодня дебютировал?

— Отличная игра! Молодец, справился с эмоциями и хорошо себя проявил.

— Большой ли кредит доверия у молодых футболистов?

— Мне кажется, что у нас заигрывается одно из самых больших количеств молодых игроков. Конечно, к ним есть доверие. И именно это одна из причин, почему Альба стал главным тренером — чтобы эта тенденция продолжалась и дальше, — сказал спортивный директор «Ростова».