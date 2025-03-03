Черчесов советовал Дзюбе перейти в «Акрон»: «Сказал ему, что это клуб, где он может забивать. У него есть мотивация опередить Кержакова»

— Я сказал ему, что «Акрон» — тот клуб, где он может по той или иной своей причине забивать. Пока я оказался прав. Я разговаривал и с Зауром (Тедеев, тренер «Акрона» — Спортс"), и со спортивным директором. И им, и Дзюбе я посоветовал, чтобы они это сделали, потому что знаю, что он может.