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Обухов о Промесе: «Это как Дзюба в “Акроне”, где команда по‑другому начала играть с его приходом. Даже если Квинси окажется не в “Спартаке”, а в другом клубе РПЛ, это будет плюс для чем

— Зимой Промес так и не вернулся в «Спартак», хотя болельщики верили, что это случится. Теперь до лета?

Источник: Спортс"

— У «Спартака» настолько все хорошо, что они не думают о Квинси. Если бы дела были плохи, ждали бы его возвращения. Но здесь играет свою роль и судебное дело футболиста. Думаю, «Спартак» может отложить этот вопрос до решения этой истории.

— Поможет команде?

— Да. Он личность в российском футболе, с лидерскими качествами. Такие люди помогают команде, это как Дзюба в «Акроне», где команда по‑другому начала играть с его приходом. Даже если Промес окажется не в «Спартаке», а в другой команде РПЛ, это будет плюс для чемпионата. Говорят про репутационные риски, но болельщики смотрят на футбол, а не на эти вещи, — сказал бывший нападающий «Спартака».