Обухов о Промесе: «Это как Дзюба в “Акроне”, где команда по‑другому начала играть с его приходом. Даже если Квинси окажется не в “Спартаке”, а в другом клубе РПЛ, это будет плюс для чем

— Да. Он личность в российском футболе, с лидерскими качествами. Такие люди помогают команде, это как Дзюба в «Акроне», где команда по‑другому начала играть с его приходом. Даже если Промес окажется не в «Спартаке», а в другой команде РПЛ, это будет плюс для чемпионата. Говорят про репутационные риски, но болельщики смотрят на футбол, а не на эти вещи, — сказал бывший нападающий «Спартака».