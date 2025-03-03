Селюк о Дугласе в сборной: «Карпин же говорил, что после 30 не надо вызывать, Дзюбы по этой причине нет. Овечкину дают сделать рекорд, Роналду — забить тысячный гол. Это футбольная зависть, наверное&raqu

— Конечно, может. Думаю, это одна из причин, почему его пригласили. Чтобы его не перетянули его в Бразилию, Карпину дали указание вызвать его в сборную России. Так оно и есть. Сейчас будут Дугласу говорить, что в России ты можешь играть до 50 лет. Идет боязнь того, что Дуглас Сантос, сыграв за Бразилию, уйдет из «Зенита», — сказал футбольный агент.