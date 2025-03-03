Гурцкая о внимании к рекорду Дзюбы: «Никто не хочет раскручивать человека на негативе. Если бы это была более позитивная личность, об этом трубили бы на каждом шагу»

После агент игрока Леонид Гольдман заявил: «Тут вопрос даже не поддержки, а какого-то освещения, инфошума, что называется, вокруг этой истории. Мне кажется, что его должно быть больше, повторюсь, чтобы генерировать интерес в целом к РПЛ и к нашему футболу».