Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гурцкая о внимании к рекорду Дзюбы: «Никто не хочет раскручивать человека на негативе. Если бы это была более позитивная личность, об этом трубили бы на каждом шагу»

Нападающий «Акрона» забил «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) — это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» забил «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) — это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

После агент игрока Леонид Гольдман заявил: «Тут вопрос даже не поддержки, а какого-то освещения, инфошума, что называется, вокруг этой истории. Мне кажется, что его должно быть больше, повторюсь, чтобы генерировать интерес в целом к РПЛ и к нашему футболу».

— Как вы относитесь к заявлениям Гольдмана о том, что история с обновлением этого рекорда Дзюбой не до конца раскручена в медиа?

— Это связано с личностью Дзюбы. Если бы это был не Дзюба, а более позитивная личность, то, конечно, бы его раскручивали — и все бы трубили об этом на каждом шагу.

У Дзюбы имидж немножко негативный. Никто не хочет раскручивать человека, который на негативе, — сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда.