Гурцкая о внимании к рекорду Дзюбы: «Никто не хочет раскручивать человека на негативе. Если бы это была более позитивная личность, об этом трубили бы на каждом шагу»

Нападающий «Акрона» забил «Пари НН» в 19-м туре Мир РПЛ (1:2) — это 233-й гол в карьере 36-летнего нападающего. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
После агент игрока Леонид Гольдман заявил: «Тут вопрос даже не поддержки, а какого-то освещения, инфошума, что называется, вокруг этой истории. Мне кажется, что его должно быть больше, повторюсь, чтобы генерировать интерес в целом к РПЛ и к нашему футболу».
— Как вы относитесь к заявлениям Гольдмана о том, что история с обновлением этого рекорда Дзюбой не до конца раскручена в медиа?
— Это связано с личностью Дзюбы. Если бы это был не Дзюба, а более позитивная личность, то, конечно, бы его раскручивали — и все бы трубили об этом на каждом шагу.
У Дзюбы имидж немножко негативный. Никто не хочет раскручивать человека, который на негативе, — сказал футбольный агент в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Дзюба догнал Кержакова по голам! Всего один до мегарекорда.